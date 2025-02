Receitas do jogo em Macau caem 5,6% em janeiro apesar do Ano Novo Lunar

Os casinos arrecadaram menos de 18,3 mil milhões de patacas (2,19 mil milhões de euros) em janeiro, de acordo com dados da Direção de Inspeção e Coordenação de Jogos (DICJ) da região semiautónoma chinesa.

Este valor ficou abaixo das expetativas dos analistas, sobretudo porque, ao contrário de 2024, quando a chamada `semana dourada` do Ano Novo Lunar decorreu entre 10 e 17 de fevereiro, este ano o período de feriados começou a 29 de janeiro e vai decorrer até 04 de fevereiro.

Analistas da empresa Morgan Stanley disseram que esperavam um aumento homólogo de 1% nas receitas dos casinos do território em janeiro, de acordo com uma nota divulgada em 21 de janeiro.

No dia anterior, também os analistas da empresa JP Morgan Securities previram que as receitas do jogo em Macau subam até 2% em termos anuais nos dois primeiros meses de 2025.

Em 17 de janeiro, a diretora dos Serviços de Turismo de Macau, Maria Helena de Senna Fernandes, disse que esperava uma média diária de 185 mil visitantes durante a `semana dourada`.

Macau fechou 2024 com receitas totais de jogo de 226,8 mil milhões de patacas (27,4 mil milhões de euros), mais 23,9% do que em 2022, mas apenas 73,2% do registado em 2019, antes da pandemia de covid-19.

Capital mundial do jogo, Macau é o único local na China onde o jogo em casino é legal.