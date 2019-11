Receitas do jogo em Macau descem 3,2% em outubro para 2,93 mil milhões de euros

Macau, China, 01 nov 2019 (Lusa) - Os casinos de Macau fecharam o mês de outubro com receitas de 26.443 milhões de patacas (2.936 milhões de euros), menos 3,2% do que no mesmo mês do ano passado, foi hoje anunciado.