Receitas do jogo em Macau descem 3,4% em 2019 para 32,43 mil milhões de euros

Macau, China, 01 jan 2020 (Lusa) - Os casinos de Macau fecharam 2019 com receitas de 292,46 mil milhões de patacas (cerca de 32,43 mil milhões de euros), menos 3,4% do que no ano anterior, indicam dados oficiais hoje divulgados.