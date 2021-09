Receitas do jogo em Macau descem 47% em agosto

Em agosto, as operadoras que exploram o jogo na região administrativa especial chinesa arrecadaram 4,44 mil milhões de patacas (470 milhões de euros) contra 1,33 mil milhões de patacas (137 milhões de euros) em igual mês de 2020.

Também nos primeiros oito meses do ano, os casinos registaram uma subida de 70,1% nas receitas comparativamente a igual período do ano passado, com 61,9 mil milhões de patacas (6,5 mil milhões de euros) de receitas brutas acumuladas contra 36,3 mil milhões de patacas (3,8 mil milhões de euros) no mesmo período de 2020.

Em agosto, uma família de quatro pessoas, regressada na China, foi diagnosticada com a variante delta do novo coronavírus, o que levou as autoridades a declararem o "estado de prevenção imediata" por considerarem que o território estava "em risco de sofrer um surto comunitário" de covid-19, reforçando as restrições na cidade.

O território foi notificado, em 03 de agosto, pelas autoridades da cidade vizinha chinesa de Zhuhai de que dois residentes de Macau tinham testado positivo à covid-19, um deles um motorista afeto aos Serviços de Saúde.

As autoridades pediram à população para não sair do território, anunciaram o encerramento de espaços culturais, desportivos e de diversão, à exceção dos casinos, bem como a suspensão ou cancelamento de atividades que levassem à aglomeração de pessoas.

A situação levou também as autoridades a desencadearem uma operação maciça de testes à população, com resultados negativos em mais de 710 mil testes. Com mais de 680 mil habitantes, Macau registou, desde o início da pandemia, apenas 63 casos.

Até agora, junho foi o pior mês do ano, com os casinos a contabilizarem receitas de 6,5 mil milhões de patacas (690 milhões de euros), num resultado que coincidiu com a descida no número de visitantes, na sequência de um surto comunitário de covid-19 na província vizinha chinesa de Guangdong.

Macau, capital mundial do jogo, é o único local em toda a China onde o jogo em casino é legal. Em 2019, as seis operadoras, Sociedade de Jogos de Macau, Galaxy, Wynnm, Sands China, MGM e Melco, obtiveram receitas de 292,4 mil milhões de patacas (cerca de 31 mil milhões de euros).

Contudo, em 2020, devido ao impacto da pandemia, os casinos em Macau terminaram o ano com uma quebra de 79,3% nas receitas em relação a 2019.