Receitas do jogo em Macau sobem 14,8% em agosto

Os casinos arrecadaram cerca de 19,8 mil milhões de patacas (2,22 mil milhões de euros) em agosto, de acordo com dados da Direção de Inspeção e Coordenação de Jogos (DICJ).

Apesar da recuperação em termos anuais, as receitas dos casinos em agosto representaram ainda 81,4% do montante contabilizado em igual mês de 2019 (24,3 mil milhões de patacas ou 2,73 mil milhões de euros), antes do início da pandemia.

A China levantou em 06 de fevereiro de 2023 todas as restrições devido à pandemia de covid-19 nas deslocações para Hong Kong e Macau, permitindo o reinício das excursões organizadas para as duas cidades.

Nos primeiros oito meses de 2024, o setor do jogo em Macau arrecadou um total de 152,1 mil milhões de patacas (17,1 mil milhões de euros), mais um terço do que no mesmo período do ano passado.

Este valor representa 76,7% do acumulado em igual período de 2019.

Com a retoma do jogo, a economia de Macau cresceu 15,7% no primeiro semestre de 2024, em comparação com igual período do ano passado, de acordo com dados oficiais.

O produto interno bruto (PIB) da região administrativa especial chinesa atingiu 204,3 mil milhões de patacas (22,8 mil milhões de euros) entre janeiro e junho, adiantou a Direção dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC) em 23 de agosto.

O benefício económico das apostas feitas por visitantes em casinos aumentou 39,9% em termos anuais na primeira metade de 2024, enquanto dos outros serviços turísticos subiu 2,8%, sublinhou a DSEC, em comunicado.

Macau fechou o ano passado com receitas totais de jogo de 183,1 mil milhões de patacas (20,6 mil milhões de euros), quatro vezes mais do que em 2022.

Um valor que ultrapassou o previsto no orçamento de Macau para 2023, que era de 130 mil milhões de patacas (14,6 mil milhões de euros).

Ainda assim, de acordo com os dados do regulador do jogo, a receita acumulada em 2023 representou 62,6% do montante registado no mesmo período de 2019.

Desde o início do ano, o Governo Central divulgou uma série de medidas de apoio a Macau, como o aumento do limite de isenção fiscal de bens para uso pessoal adquiridos por visitantes da China, que, estando em excursões, podem também, no prazo de sete dias, viajar várias vezes entre Hengqin e Macau, através do Posto Fronteiriço de Hengqin.

Ao mesmo tempo, as autoridades chinesas alargaram a um total de 10 cidades da China a lista de locais com "vistos individuais" para visitar Hong Kong e Macau.

A indústria do jogo, motor da economia, representava em 2019 51% do produto interno bruto (PIB) de Macau e, apesar da crise durante a pandemia, dava trabalho a mais de 52.500 pessoas no final de junho, ou seja, quase 14% da população empregada.

Capital mundial do jogo, Macau é o único local na China onde o jogo em casino é legal.