As receitas do Turismo abrandaram em janeiro. É já o terceiro mês consecutivo de abrandamento, com o registo de menos 230 Milhões de euros.

Se a comparação for feita com janeiro do ano passado, as receitas aumentaram 9,4%.



A zona da Grande Lisboa foi a que mais contribuiu com mais de 35%. Seguem-se a Madeira e a Região Norte.