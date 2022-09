Receitas do turismo devem ultrapassar resultados pré-pandemia

Questionada sobre a falta de profissionais no setor, devido a horários, ordenados e à precariedade, a secretária de Estado remete para as negociações na concertação social. Mas Rita Marques reconhece que é um assunto complicado de resolver.Para o antigo ministro da Economia, Augusto Mateus, o problema dos salários só se resolve com o crescimento económico.É preciso mais estratégia, mais visão de longo prazo e não a lógica do imediatismo. Augusto Mateus lamenta por exemplo que se se tenha apostado em excesso no alojamento local.O antigo ministro da Economia, Augusto Mateus, é um dos participantes na sexta cimeira do turismo português que decorre hoje na Fundação Champalimaud, em Lisboa.