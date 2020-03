Receitas dos bancos nos mercados financeiros serão atingidas, argumenta Fitch

"A incerteza acerca da intensidade, abrangência geográfica e duração do surto do novo coronavírus está a impactar negativamente a atividade privada dos mercados e a aumentar significativamente a volatilidade, tornando provável que as receitas nos mercados de capitais dos bancos universais seja afetada", de acordo com um comunicado da Fitch.

No entanto, a instituição que atribui notação aos bancos não espera "que o golpe nas receitas afete os bancos universais nos mercados internacionais se o surto for rapidamente contido".

"Mas uma prolongada fraqueza nas receitas e deterioração na qualidade dos ativos, caso as perspetivas económicas se tornem mais profundamente enraizadas, pode pressionar os níveis de capital e, em última instância, a longo prazo, os `ratings`", adverte a Fitch.

No documento hoje divulgado, a agência refere-se também à descida das taxas de juro em 0,5 pontos percentuais por parte da Reserva Federal norte-americana, para um intervalo entre 1,00% e 1,25%, considerando que a medida "pode impulsionar a atividade de emissão, mas também afetar negativamente as `yields` [taxas] dos ativos, resultando em margens mais baixas e reduzindo os lucros dos bancos".

"Ao passo que aumentos de volatilidade podem ajudar às receitas no `trading`, acreditamos que a recente subida acentuada da volatilidade e nos volumes de trocas refletem altos níveis de incerteza", refere a Fitch.

Nos bancos europeus, o `trading` representa cerca de 25% do total das receitas trimestrais, sobretudo no Barclays, Credit Suisse e Deutsche Bank, com uma menor contribuição do BNP Paribas, Société Générale e UBS, segundo a agência.

"A exposição ao mercado através do `trading` é um risco material para os bancos. Contudo, acreditamos que o apetite pelo risco permaneceu conservador, dado que os grupos concentram-se primariamente nas transações feitas por clientes", explica a Fitch no comunicado.

A instituição norte-americana alerta, no entanto, para que "qualquer sinal de `golpes` desproporcionais nas receitas de `trading` podem indicar fraquezas de controlo ou maior apetite pelo risco, o que seria visto negativamente na perspetiva do crédito".

"As atividades de `trading` podem também ficar sob pressão caso os bancos tenham de encetar mudanças operacionais para assegurar a continuidade do negócio, ou" se um número considerável "dos funcionários dos bancos tiver de trabalhar de casa ou fora do local de trabalho", segundo a Fitch.

JE // CSJ

Lusa/Fim