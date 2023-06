Receitas dos casinos de Macau mais que triplicam em maio

A verba arrecadada pelos casinos em maio, que incluiu os cinco dias da chamada Semana Dourada do 1.º de Maio, um dos picos turísticos da China continental, foi a mais elevada desde janeiro de 2020, de acordo com dados oficiais da Direção de Inspeção e Coordenação de Jogos (DICJ).

Apesar da recuperação, o valor do mês passado é, no entanto, ainda 40% menor do que o alcançado em maio de 2019: 25,95 mil milhões de patacas (três mil milhões de euros).

Entre janeiro e maio, as receitas da indústria do jogo cresceram 172,9% nos primeiros cinco meses do ano, em comparação com igual período de 2022, revelou ainda o departamento governamental.

O aumento anual de 172,9% é o mais elevado desde que a DICJ começou a divulgar estatísticas mensais das receitas dos jogos de fortuna ou azar, em 2009.

Nos primeiros cinco meses do ano, os casinos registaram receitas de 64,9 mil milhões de patacas (7,54 mil milhões de euros), o melhor arranque de ano desde o início da pandemia.

Macau, que à semelhança da China continental seguia a política `zero covid`, anunciou, em dezembro, o cancelamento da maioria das medidas de prevenção e contenção, depois de quase três anos das rigorosas restrições.

Com o alívio das medidas, a cidade registou nos primeiros quatro meses do ano mais de 7,2 milhões de visitantes, numa subida de 190,8% em termos anuais, e a taxa de ocupação hoteleira foi de 76,2%, o valor mais elevado desde o início da pandemia.

A indústria do jogo, que representava 53,5% do produto interno bruto (PIB) de Macau em 2019, dava ainda trabalho a quase 68 mil pessoas no final de 2022, ou seja, cerca de 18,8% da população empregada.

As concessionárias em Macau acumularam desde 2020 prejuízos sem precedentes e o Governo tem sido obrigado a recorrer à reserva extraordinária para responder à crise, já que cerca de 80% das receitas governamentais provinham dos impostos sobre o jogo.

No entanto, duas das operadoras, a MGM China e o Galaxy Entertainment Group, anunciaram o regresso aos lucros no primeiro trimestre deste ano.

Capital mundial do jogo, Macau é o único local na China onde o jogo em casino é legal. Operam no território seis concessionárias, MGM, Galaxy, Venetian, Melco, Wynn e SJM, que renovaram, a 16 de dezembro, o contrato de concessão para os próximos dez anos e que entrou em vigor a 1 de janeiro.

As autoridades exigiram no concurso público a aposta em elementos não jogo e visitantes estrangeiros, na expectativa de diversificar a economia do território.