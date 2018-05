Receitas dos casinos de Macau sobem 28% em Abril

Lusa02 Mai, 2018, 10:03 | Economia

Em Abril do ano passado, as receitas dos casinos tinham sido de 20,162 mil milhões de patacas.

De acordo com a Direção de Inspeção e Coordenação de Jogos (DICJ), as receitas do mês de Abril registaram uma ligeira descida, inferior a 1%, em relação ao mês anterior, Março, quando atingiram os 25,950 mil milhões de patacas.

As receitas brutas acumuladas nos quatro primeiros meses do ano totalizaram 120,239 mil milhões de patacas (cerca de 12,3 mil milhões de euros), o que representa um aumento de 22,2% em relação a igual período do ano anterior.

Este montante representa quase metade do valor total registado em 2017, de 265,7 mil milhões de patacas (27,5 mil milhões de euros).

A indústria de jogo, principal pilar da economia da Região Administrativa Especial de Macau da República Popular da China, começou a recuperar em Agosto de 2016, de um ciclo de 26 meses consecutivos de quedas anuais homólogas das receitas.

As receitas dos casinos de Macau vinham a cair há três anos consecutivos: -3,3%, em 2016, -34,3% em 2015 e -2,6% em 2014.

Macau, capital mundial do jogo, é o único local na China onde o jogo em casino é legal. Operam no território seis concessionárias: Sociedade de Jogos de Macau, fundada por Stanley Ho, Galaxy, Venetian, Melco Resorts, Wynn e MGM.