Receitas globais da hotelaria do Algarve atingem os 1,5 mil ME em 2023

Em comunicado, a Região de Turismo do Algarve (RTA), que cita os dados preliminares do turismo nacional divulgados na quarta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), assinala que 2023 "já pode ser apontado como o mais frutífero" para o turismo algarvio, com proveitos superiores a 1,5 mil milhões de euros.

"Mesmo sem contabilizar as receitas de dezembro (que ainda não estão apuradas), o ano 2023 já pode ser apontado como o mais frutífero para o turismo da região", refere.

De acordo com aquela entidade, o Algarve registou "um somatório de recordes", com máximos no número de hóspedes, no golfe e de passageiros movimentados no aeroporto Gago Coutinho, em Faro.

"O Algarve é um tesouro incontornável, e nunca como em 2023 isso teve tanta expressão no número de hóspedes, nos passageiros do aeroporto e nos proveitos da hotelaria", salienta o presidente do Turismo do Algarve, André Gomes, citado na nota.

O número de hóspedes registado no último ano, totalizou 5,13 milhões, "o que significa que superou, tal como em 2019, os cinco milhões", verificando-se um crescimento de 1,4% na procura de turistas "face ao ano pré-pandemia (2019) e ainda mais pronunciada subida de 7,7% quando comparada com 2022".

Já os proveitos globais da hotelaria registados entre janeiro e novembro de 2023, superaram os 1,5 mil milhões de euros, o que representa um aumento de 9,5% face ao total dos 12 meses do ano anterior.

"Comparando os mesmos 11 meses de 2023 com o total do ano 2019, o acréscimo de receitas é ainda mais expressivo, 27%", destaca.

No mesmo sentido, refere, a taxa de ocupação nas unidades hoteleiras cresceu para 57,8%, 7,3% além dos 53,9% de 2022 e acima dos 56,4% de 2019.

No golfe jogaram-se 1,4 milhões de voltas, o que "constitui um máximo histórico do golfe em Portugal".

Em 2023, o aeroporto Gago Coutinho em Faro, movimentou 9,64 milhões de passageiros, verificando-se "uma subida de 18% face a 2022 e 7% quando comparado com 2019, considerado até agora o melhor ano turístico se sempre".