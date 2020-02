Receitas líquidas dos casinos da MGM em Macau aumentam 19% em 2019

Num comunicado divulgado na quarta-feira à noite, a MGM China, que resultou de uma parceria entre a empresária Pansy Ho (filha do magnata do jogo em Macau Stanley Ho) e a norte-americana MGM Resorts, destacou ter obtido mais 500 milhões de dólares (460 milhões de euros) em receitas líquidas do que em 2018.

Em destaque estão os resultados do MGM Cotai, na faixa de casinos entre as ilhas da Taipa e de Coloane, a funcionar desde fevereiro de 2018, responsável por uma receita de 1,326 mil milhões de dólares (1,220 mil milhões de euros) em 2019, quase o dobro do montante arrecadado em 2018.

Já o MGM Macau registou 1,578 mil milhões de dólares (1,5 mil milhões de euros) em 2019, o que representa uma perda nas receitas homólogas. Em 2018 tinha alcançado 1,721 mil milhões de dólares (cerca de 1,6 mil milhões de euros).

O grupo registou um EBITDA ajustado (resultados antes de impostos, juros, depreciações e amortizações) de cerca de 735 milhões de dólares (674 milhões de euros) em 2019, em comparação com os 574 milhões de dólares (526 milhões de euros) registados em 2018.

No mesmo comunicado, o grupo disse ter registado no último trimestre de 2019 um aumento de 6% na receita líquida, fixando-se em 727 milhões de dólares (666 milhões de euros).

No quarto trimestre do ano, o MGM China aumentou em 31% as receitas obtidas através do jogo de massas e uma diminuição de 20% nas receitas do jogo VIP (grandes apostas), devido a à "redução de 33% no volume de negócios no MGM Macau"

No mesmo período em análise, o EBITDA ajustado aumentou 10%, registando 185 milhões de dólares (169 milhões de euros).

Capital mundial do jogo, Macau é o único local na China onde o jogo em casino é legal. Operam no território seis concessionárias: Sociedade de Jogos de Macau, fundada pelo magnata Stanley Ho, Galaxy, Venetian (Sands China), Melco Resorts, Wynn e MGM.

Os casinos fecharam 2019 com receitas de 292,46 milhões de patacas (cerca de 32,43 milhões de euros), menos 3,4% do que no ano anterior.