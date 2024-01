Receitas petrolíferas angolanas caíram mais de 20% em 2023

Os resultados preliminares das realizações petrolíferas de Angola foram avançados hoje pelo secretário de Estado para os Petróleos e Gás angolano, José Barroso, e dão conta de que Angola exportou 386,42 milhões de barris de petróleo bruto em 2023, ao preço médio de 81,3 dólares (74,7 euros) por barril, tendo arrecadado 31,4 mil milhões de dólares (28,8 mil milhões de euros).

No ano anterior, o país tinha exportado aproximadamente 391,92 milhões de barris de petróleo bruto, comercializado ao preço médio de 101 dólares [93 euros] por barril, perfazendo um valor bruto de cerca de 39,9 mil milhões de dólares norte-americanos [36,8 mil milhões de euros ao câmbio da altura]",

A China, que absorveu cerca de 57% das exportações petrolíferas angolanas, voltou a ser o principal destino do petróleo de Angola em 2023.

Quanto ao último trimestre de 2023, foram exportados neste período 103,1 milhões de barris de petróleo avaliados em aproximadamente 8,63 mil milhões de dólares (7,9 mil milhões de euros).

De acordo com José Barroso, a extensão dos cortes de produção definidos pela Arábia Saudita e a Rússia até final de 2023, os conflitos armados entre Israel e o Hamas e entre a Rússia e a Ucrânia contribuíram para a tendência decrescente do preço do petróleo.

Foram também exportadas mais de um milhão de toneladas métricas de gás, nos últimos três meses de 2023, um volume que correspondeu a um valor bruto de 650,87 milhões de dólares (589 milhões de euros).

O governante observou que apesar das exportações de gás realizadas no trimestre em análise representarem uma diminuição em relação ao trimestre anterior, o valor resultante da comercialização revelou-se superior em cerca de 5,05% "em consequência do aumento dos preços do gás no mercado internacional".

Pelo menos 4,56 mil toneladas métricas de gás foram exportadas por Angola, em 2023, representando um aumento de 6,68% comparativamente ao ano de 2022.

A Índia foi o principal destino do gás angolano, em 2023, com cerca de 54,48% do total do gás exportado.