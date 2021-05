Receitas totais da Vodafone sobem 0,3% no ano fiscal 2020/2021 para 1.084 ME

"No último ano fiscal, entre abril de 2020 e março de 2021, os principais indicadores da Vodafone Portugal mantiveram a tendência positiva registada nos últimos anos", refere a operadora, adiantando que "os resultados refletem, entre outras variáveis e apesar da atividade da Vodafone Portugal continuar a ser impactada pela pandemia covid-19, o crescimento contínuo e sustentado do negócio fixo e a estabilização do segmento móvel".

As receitas de serviço "atingiram 989 milhões de euros, refletindo assim um acréscimo de 0,6% face ao período homólogo", salienta a Vodafone Portugal, sublinhando que "este crescimento sustentado de um dos mais importantes indicadores de negócio só é possível graças à continua estratégia de investimento e diversificação do negócio", implementada ao longo dos últimos anos.

"Paralelamente, as receitas totais cresceram 0,3% face ao período homólogo para 1.084 milhões de euros", acrescenta.

No segmento móvel, o número de clientes totalizou 4,529 milhões no final de março, menos 3,3% que um ano antes.

Relativamente ao 5G, cujo leilão decorre, a Vodafone Portugal salienta que "divulgou a primeira campanha da marca dedicada à próxima geração móvel, revelando a sua forte determinação em garantir que o potencial desta tecnologia poderá vir a ser utilizado como motor de desenvolvimento da sociedade e economia nacionais".

No negócio fixo, a operadora "manteve o seu desempenho positivo, adianta.

"Os resultados alcançados neste trimestre foram também impulsionados pelo desempenho consistente do negócio fixo, com os clientes de banda larga a atingirem 814 mil (+9,6% em termos homólogos) e os clientes de televisão a totalizarem 749 mil (+10,3% homólogos)", adianta.

No final do quarto trimestre fiscal, a rede de próxima geração da Vodafone "atingiu 3,8 milhões de lares e empresas", um aumento anual de 9,5%.

"A Vodafone encerrou mais um ano fiscal de atividade no nosso país, mantendo-se fiel aos princípios que sempre orientaram a nossa atuação: a disponibilização de soluções tecnológicas de última geração que ajudem as famílias e empresas nacionais a ultrapassarem com sucesso os muitos e inesperados desafios impostos pela acelerada mudança de hábitos sociais e da economia", refere o presidente executivo da empresa, citado no comunicado.

"Este foi mais um exercício de expressivo investimento no país, com reflexo na melhoria dos processos de relação com os clientes e na modernização de sistemas e redes", prossegue Mário Vaz.

"O ano 20/21 foi marcado pelo empenho excecional dos nossos colaboradores e parceiros que, em conjunto, garantiram, num enquadramento de profunda crise económica, a solidez dos resultados financeiros hoje apresentados. O que alcançámos neste exercício reforça a nossa confiança na capacidade de ultrapassarmos com sucesso os desafios futuros, sejam eles resultantes das naturais dinâmicas competitivas deste setor, ou advenham os mesmos de condições favoráveis artificialmente oferecidas a novos atores que venham a entrar no nosso mercado", salienta.

"Arrancámos para o exercício de 21/22 com a determinação de colocarmos o potencial da tecnologia ao serviço dos muitos desafios do país porque `Together We Can`", remata Mário Vaz.