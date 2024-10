Receitas turísticas atingem máximo de 4.100 milhões de euros em agosto, divulga Banco de Portugal

As exportações de viagens e turismo, que mostram os gastos efetuados por não residentes em Portugal no âmbito de uma viagem ou estadia em Portugal, atingiram 4.149,07 milhões de euros em agosto, o valor mais alto da série estatística iniciada em 1996 e uma subida de 4,2% face aos 3.979,17 milhões registados em agosto de 2023.

Segundo os dados do BdP, de janeiro a agosto as despesas dos turistas estrangeiros já totalizam 19,1 mil milhões de euros, o que compara com 17,5 mil milhões registados no período homólogo.

Já no que diz respeito às importações de viagens e turismo, ou seja, gastos efetuados por residentes em Portugal durante as suas estadias no exterior, estas atingiram os 866,49 milhões de euros em agosto, acima do período homólogo (quando foram de 799,26 milhões de euros) mas abaixo do mês anterior.

Entre os gastos considerados (tanto no domínio das exportações como das importações) estão, por exemplo, despesas em alojamento, serviços de alimentação e restauração, culturais e de lazer, entre outros.

Estes valores impulsionam a balança de serviços sendo que, como destaca o BdP, no acumulado do ano até agosto, verificou-se o "aumento do excedente da balança de serviços, de 1.543 milhões de euros, justificado, sobretudo, pelo aumento de 1.284 milhões de euros do saldo de viagens e turismo".