Recessão de 12,7% obriga Guiné Equatorial a pedir mais financiamento

"Antevemos que a Guiné Equatorial vá pedir mais assistência além do seu atual pacote de financiamento, e cumprir as condições prévias de financiamento dos credores será uma das principais prioridades políticas, com o Governo a tentar encontrar maneiras de gerir o forte choque nas receitas causado pela pandemia", escrevem os peritos da unidade de análise económica da revista britânica The Economist.

Numa nota sobre a economia deste país lusófono, enviada aos clientes e a que a Lusa teve acesso, os analistas estimam que a Guiné Equatorial enfrente uma recessão de 12,7% do PIB este ano e que em 2021 a economia volte a quebrar, ao contrário do que prevê o FMI, que vê a economia já a recuperar no próximo ano.

"Apesar do contexto externo desafiante, não antevemos uma crise de pagamentos", opinam os analistas, argumentando com o pedido de aumento da ajuda financeira que preveem que será feito aos credores multilaterais.

A Guiné Equatorial deverá continuar a cumprir as condições impostas no programa de financiamento de 282,8 milhões de dólares, cerca de 240 milhões de euros, assinado em dezembro do ano passado, "refletindo o aumento da necessidade do regime de obter empréstimos concessionais de emergência para gerir o défice da balança corrente e a sua crescente dívida pública externa".

Para além de enfrentar uma recessão de 12,7%, que agrava a quebra já registada nos últimos anos, a pandemia "atrasou os planos do Governo para atrair mais investimento externo em 2020, através do programa Ano do Investimento", o que adia os benefícios e a recuperação da economia.

O número de mortes em África devido à covid-19 foi nas últimas 24 horas de 182, totalizando agora 41.791, enquanto que as infeções subiram para 1.736.499, mais 8.662, segundo dados oficiais.

De acordo com o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana (África CDC), nos 55 Estados-membros da organização registaram-se 7.242 recuperados, num total de 1.423.342.

A África Austral continua a registar o maior número de casos de infeção e de mortos, com 795.931 infetados e 20.499 vítimas mortais. Nesta região, só a África do Sul, o país mais afetado do continente, contabiliza 717.851 casos e 19.053 óbitos.

Entre os países africanos que têm o português como língua oficial, Angola lidera em número de mortos e Moçambique em número de casos.

Angola regista 271 óbitos e 9.871 casos, seguindo-se Cabo Verde (94 mortos e 8.472 casos), Moçambique (89 mortos e 12.273 casos), Guiné Equatorial (83 mortos e 5.083 casos), Guiné-Bissau (41 mortos e 2.413 casos) e São Tomé e Príncipe (15 mortos e 941 casos).

O primeiro caso de covid-19 em África surgiu no Egito, em 14 de fevereiro, e a Nigéria foi o primeiro país da África subsaariana a registar casos de infeção, em 28 de fevereiro.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 1,1 milhões de mortos e mais de 43,5 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.