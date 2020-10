Reclamações ao regulador da energia sobem 9% para 5.889 no 3.º trimestre

"No terceiro trimestre de 2020, a ERSE recebeu 5.889 reclamações, as quais 584 foram reaberturas de processos", informou o regulador no seu Boletim de Apoio ao Consumidor de Energia relativo aos meses de julho, agosto e setembro, hoje divulgado.

Registou-se, assim, um aumento de 9,25%, face às 5.390 reclamações registadas no terceiro trimestre de 2019, e de 7,67% relativamente às 5.437 reclamações recebidas no trimestre anterior ao período em análise.

De acordo com o regulador, o setor elétrico continua a ser o mais reclamado, com o fornecimento `dual` (eletricidade e gás natural) e o gás de petróleo liquefeito (GPL) canalizado a acompanharem a tendência de crescimento.

Já o setor do gás natural e subsetor dos combustíveis líquidos registaram menos reclamações.

Os temas mais reclamados pelos consumidores de eletricidade e do fornecimento `dual` estão relacionados com questões contratuais e de faturação, assim como questões relativas à qualidade de serviço comercial.

Também no setor do gás natural, o maior número de reclamações tem a ver com a faturação, seguindo-se problemas relacionados com a contratação do serviço.

A ERSE dá ainda conta de que, durante o terceiro trimestre, foram concluídos 5.488 processos, dos quais 2.720 tiveram origem nos livros de reclamações (físico e eletrónico).