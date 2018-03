Reclamações no setor das comunicações sobem 35% em 2017 e atingem 72.000

Lusa15 Mar, 2018, 17:24 | Economia

No Dia Mundial dos Direitos dos Consumidores, a Anacom adiantou que está a ultimar o apuramento estatístico das reclamações observadas durante no ano passado.

"No livro físico de reclamações existente nos estabelecimentos registou-se um crescimento de 3%, mas quando consideradas também as reclamações que os consumidores passaram a poder fazer no livro eletrónico, a partir de julho de 2017, o aumento observado foi de 35%", refere o regulador.

"Observaram-se 72.000 reclamações em 2017, sendo 55.000 no livro físico e 17.000 no livro eletrónico, havendo a analisar os benefícios que foi possível colher com a introdução do livro eletrónico", adianta.

No caso das reclamações em suporte físico, "dois dos maiores operadores de comunicações (a Meo e os CTT) continuam a enviar em papel à Anacom as reclamações que recebem, apesar da insistência que tem sido feita para que as mesmas sejam enviadas já tratadas em suporte digital", prossegue o regulador.

"Essa transformação digital é fundamental para facilitar o tratamento e análise das reclamações, minimizando os custos associados, inclusive de natureza ambiental", sublinha a entidade liderada por João Cadete de Matos.

No que respeita às reclamações no setor das comunicações eletrónicas (considerando os dois suportes do livro de reclamações), "os três maiores operadores (Meo, NOS e Vodafone) foram responsáveis por 94% do total das reclamações".

Destes, a Meo (Altice Portugal) "foi o operador cujas reclamações mais aumentaram face a 2016 (47%), seguido da Vodafone (31%) e da NOS (14%)", aponta a Anacom.

Relativamente aos operadores com menor número de clientes, a Anacom refere que se registou "também o significativo aumento do número de reclamações de clientes NOWO (cujo peso total das reclamações passou de 2% para 4% do setor)".

Os principais motivos de reclamação assentam em cancelamentos, venda de serviços e faturação.

Nas comunicações postais, "os CTT foram responsáveis por 93% do total de reclamações recebidas. As reclamações relativas a este operador aumentaram 47% face a 2016", sendo os principais motivos questões relacionadas com atrasos significativos na entrega da correspondência, extravios e demoras no atendimento.

"A Anacom tem vindo a sublinhar a importância e prioridade que deverá merecer aos operadores de comunicações a satisfação dos seus clientes, considerando de máxima urgência a inversão da evolução das reclamações que se tem observado" e que "os operadores deverão implementar medidas de informação clara aos clientes, de eficiência no atendimento e de resolução de queixas".

A Anacom, que considera prioritária a defesa dos Direitos dos Consumidores, "continuará a tomar as iniciativas apropriadas para melhoria da informação aos consumidores através de ações próprias; de determinações e recomendações aos operadores, visando assegurar as melhores práticas e o cumprimento rigoroso das obrigações legais; da abertura de processos sancionatórios de práticas comerciais ilegais".

Sempre que se justifique, o regulador continuará a propor alterações à lei que se revelem essenciais para assegurar a proteção dos direitos dos consumidores.

