Partilhar o artigo Recomendações do Tribunal de Contas permitiram poupanças de 3.700 ME em 2016 Imprimir o artigo Recomendações do Tribunal de Contas permitiram poupanças de 3.700 ME em 2016 Enviar por email o artigo Recomendações do Tribunal de Contas permitiram poupanças de 3.700 ME em 2016 Aumentar a fonte do artigo Recomendações do Tribunal de Contas permitiram poupanças de 3.700 ME em 2016 Diminuir a fonte do artigo Recomendações do Tribunal de Contas permitiram poupanças de 3.700 ME em 2016 Ouvir o artigo Recomendações do Tribunal de Contas permitiram poupanças de 3.700 ME em 2016

Tópicos:

Vítor Caldeira,