Recuperação da ribeira de Algés vai avançar "de imediato" financiada por Oeiras e Ambiente

Segundo anunciou o presidente da Câmara de Oeiras, Isaltino Morais, "em janeiro" irá ser firmado um acordo com a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) e o Ministério do Ambiente e Energia para a reparação imediata da conduta existente e a construção de uma nova conduta para duplicar a capacidade de drenagem da infraestrutura.

A intervenção, segundo o autarca, será financiada na ordem dos 30 milhões de euros e o município está disponível para comparticipar com "metade do custo da obra".