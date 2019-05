Recuperação de capitais pela PJ atingiu 25 milhões de euros em 2018

Lusa16 Mai, 2019, 12:50 | Economia

Luís Neves falava durante uma cerimónia de apresentação de um estudo sobre branqueamento de capitais e recuperação de ativos/ modelo cooperativo entre setor público e setor privado, que teve a participação da ministra da Justiça, Francisca Van Dunem, e do secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, António Mendonça Mendes.

Fazendo um balanço do que foi a recuperação de ativos pela PJ em 2018, Luís Neves referiu que os 25 milhões de euros correspondem, na área do branqueamento de capitais, a cerca de 400 imóveis apreendidos, bem como quase 200 viaturas e centenas de contas bancárias e de participações sociais.

Segundo o diretor nacional da PJ, parte substancial dessa recuperação de ativos resultou de ações de troca e partilha de informações entre as diversas entidades envolvidas na prevenção e combate ao branqueamento de capitais.

Luís Neves sublinhou que a luta contra o branqueamento de capitais é um "vetor de ataque à criminalidade organizada" e um "caminho sem tréguas" a seguir pela PJ, adiantando que esta polícia está a ser apetrechada de meios técnicos e humanos para realizar esse combate.

O diretor nacional da PJ revelou que se está a aproveitar as viaturas apreendidas no sentido de as afetar à investigação criminal e a outras estruturas do Estado, por forma a reforçar os meios policiais e da administração pública.

A ministra da Justiça destacou que é fundamental na prevenção e combate ao branqueamento de capitais "seguir o rasto do dinheiro" e "recuperar o produto do crime" subjacente a esse fenómeno, enfatizando que há que "bater onde dói mais" aos criminosos, ou seja, apreendendo os seus bens ilícitos, quer móveis ou imóveis.

Francisca Van Dunem salientou a importância da troca de informações entre a banca e as autoridades judiciárias e apelou para uma maior cooperação entre a Unidade de Informação Financeira (UIF) da PJ e o setor privado.

A ministra destacou que a UIF da PJ possui equipamento moderno, financiado pelo Fundo de Segurança Interna, que a coloca entre as 14 IUF da União Europeia com melhores condições para analisar "grandes quantidades de informação" financeira e atuar em conformidade.

Questionada sobre a recente detenção em Portugal de uma alta funcionária das Finanças no âmbito de uma operação realizada pela PJ, sob a direção do Ministério Público, envolvendo o crime de branqueamento de capitais, Francisca Van Dunem considerou positivo que o Estado seja capaz de "reprimir no seu próprio seio", demonstrando não só capacidade externa, mas também "capacidade interna".

Durante o encontro, que após a sessão de abertura decorreu à porta fechada, será divulgado um estudo sobre branqueamento de capitais e recuperação de ativos, realizado em conjunto pela PJ e pela consultora EY.