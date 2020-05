Rede da Reduniq com aumento de 11% em transações entre 03 e 09 de maio

"Entre os setores que retomaram os seus negócios nesta primeira fase de desconfinamento implementada pelo Governo português, os cabeleireiros foram a atividade que mais aumentou a sua faturação, com um crescimento de 1.039% entre a última semana do estado de emergência e a primeira semana de desconfinamento", adiantou a marca.

Surgem depois as "papelarias, livrarias e tabacarias, com um aumento de 84%, os serviços do Estado, com um crescimento de 64%, e as gasolineiras, com mais 14% no seu volume de faturação", referiu a Reduniq, na mesma nota.

A empresa verificou ainda um aumento do valor médio registado em cada transação, que "comprova a retoma gradual da economia, com os portugueses a gastarem mais dinheiro em cada pagamento que efetuam".

Assim, informou a Reduniq, os cabeleireiros registaram um valor médio de "49,51 euros na primeira semana de maio (em comparação com os 38,30 euros da semana anterior), as papelarias, livrarias e tabacarias chegaram aos 42,37 euros (29,89 euros na última semana de abril)", sendo que as gasolineiras e os serviços do Estado mantiveram valores na ordem dos 24 euros.

Os dados recolhidos pela empresa mostram também que o valor médio por compra nos hiper e supermercados e no retalho alimentar tradicional "atingiu o seu valor máximo na semana de 5 a 11 de abril (44,70 euros e 27,72 euros, respetivamente), correspondendo a um crescimento de 61% e 50% face à primeira semana de março", lê-se no comunicado.

Com o final do estado de emergência reabriram cerca de 10 mil estabelecimentos, uma subida de 37% em relação à semana anterior, indicou a Reduniq.

Por outro lado, os dados compilados pela marca mostram que na primeira semana de desconfinamento, "o `contactless` [pagamento sem contacto] tem um aumento histórico de 160% face ao período homólogo".

Ainda de acordo com o mesmo estudo, as vendas no canal `online` aumentaram de forma considerável, nomeadamente 162% em abril, face ao mesmo mês de 2019.