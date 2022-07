Rede de gás natural chega a duas mil famílias de Oliveira do Hospital

"Chegou a Oliveira do Hospital muito mais do que o gás natural, chegou uma infraestrutura preparada para distribuir gases renováveis e acelerar o processo de descarbonização deste município", revelou o presidente executivo da Galp Gás Natural Distribuição (GGND), Gabriel Sousa.

Numa sessão que decorreu esta tarde no salão nobre da Câmara Municipal de Oliveira do Hospital, no distrito de Coimbra, para assinalar a inauguração da nova unidade autónoma de gás, Gabriel Sousa desafiou a que se comece já a pensar no próximo passo.

"O próximo passo é descarbonizar esta infraestrutura e começar a trabalhar na injeção de gases renováveis assim que possível", acrescentou.

O projeto em Oliveira do Hospital da Beiragás, concessionária para distribuição de gás natural em 59 concelhos da região Centro Interior, deverá atingir 30 quilómetros de rede, podendo servir 12 empresas locais e cerca de duas mil famílias.

Atualmente, estão construídos seis quilómetros, abrangendo a malha urbana e a zona industrial, prevendo-se até ao final do ano a conclusão da construção de mais quatro quilómetros.

O investimento global ascende a 4,5 milhões de euros, "representando uma redução de emissões de CO2 estimada em cerca de 25%".

De acordo com o presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Hospital, José Francisco Rolo, este é um investimento estratégico para o posicionamento e desenvolvimento sustentável de Oliveira do Hospital, que tinha sido iniciado pelo anterior executivo, liderado por José Carlos Alexandrino, que também marcou presença na cerimónia.

"Este investimento, altamente estratégico, vai permitir às famílias, empresas e instituições de Oliveira do Hospital terem acesso a uma energia mais económica, mais cómoda, mais segura e mais amiga do ambiente", destacou.

Ao longo da sua intervenção, o autarca admitiu que também o próprio município de Oliveira do Hospital irá beneficiar da chegada do gás natural, depois de nos últimos tempos ter visto a sua fatura energética "altamente inflacionada".

"Hoje mesmo estão já a decorrer as ligações para que o Complexo das Piscinas Municipais seja abastecido através desta fonte de energia e o novo Campus Educativo, ainda em fase de construção, num investimento acima dos 5 milhões de euros, está igualmente infraestruturado para ser abastecido com gás natural", informou.

José Francisco Rolo acredita que a chegada desta nova fonte de energia "contribuirá também para uma maior captação de investimento industrial de caráter estratégico".

"Estamos no caminho certo, no caminho do futuro, do dinamismo e da inovação. Sim, queremos mais e melhores condições na nossa terra", alegou.

O autarca aproveitou ainda para vincar que gostaria muito de ver alargada a rede de gás natural a outros pontos do concelho.

"Há interessados, há investidores privados em fase de instalação e outros já a operar, que têm a justa expectativa do acesso à rede de gás natural. Pedimos, por isso, a atenção a esta pretensão", concluiu.