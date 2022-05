Rede Politécnica A23 arranca com primeiras formações no ano letivo 2022/2023

"A Rede Politécnica A23 (A23 Polytechnic Network) é um projeto que visa estabelecer uma rede temática de ensino superior, formação ao longo da vida e investigação aplicada nas áreas da proteção de pessoas e bens e das competências digitais", referiu, em comunicado hoje divulgado, o Politécnico de Castelo Branco.

As primeiras formações têm início previsto para o próximo ano letivo e está prevista a criação e lecionação conjunta de novas formações nas áreas STEAM, nomeadamente Cursos Técnicos Superiores Profissionais (CTeSP), Pós-graduações e Micro-Credenciações.

"Os estudantes beneficiam de bolsas de apoio e incentivo e bolsas de mérito, cujo montante varia de acordo com a tipologia da formação, número de cursos frequentados (no caso das Micro-Credenciações) e ainda prémios de mérito para incentivo ao ingresso de estudantes do sexo feminino nas áreas STEAM", lê-se na nota.

Liderado pelo Instituto Politécnico de Castelo Branco, este consórcio integra ainda os Institutos Politécnicos da Guarda e de Tomar.

O protocolo de cooperação do consórcio foi assinado em outubro de 2021, em Proença-a-Nova, no distrito de Castelo Branco, no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), com um financiamento global elegível de 4.742.000 euros.

O projeto procura dar resposta ao Programa Impulso Jovem para as áreas STEAM - ciência, tecnologia, engenharia, artes e matemáticas e Programa Impulso Adultos.

A Rede Politécnica A23 incorpora uma rede de cerca de 60 entidades parceiras, nomeadamente empresas, instituições, comunidades intermunicipais, autarquias, associações empresariais, agrupamentos de escolas, empresas e instituições públicas.

Toda a informação sobre o consórcio pode ser consultada em www.redepolitecnica.pt.