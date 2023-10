Reditus estima publicar resultados do 1.º semestre de 2022 até 10 de novembro

"A Reditus -- Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A. vem por este meio comunicar que, tendo em consideração as ações desenvolvidas e o progresso dos trabalhos, estima que a publicação dos resultados do 1.º semestre de 2022 seja concretizada até ao dia 10 de novembro de 2023", lê-se no comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Por sua vez, as contas do acumulado de 2022 deverão ser publicadas no prazo de 30 dias após a divulgação dos resultados do primeiro semestre do mesmo ano.

Na mesma nota, a Reditus informou que prevê publicar os resultados do primeiro semestre de 2023 "dentro dos 60 dias subsequentes à aprovação dos relatórios e contas, individuais e consolidadas, do exercício de 2022".