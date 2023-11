Reditus volta a adiar publicação de resultados do primeiro semestre de 2022

Assim, a empresa adiantou que "tendo em consideração as ações desenvolvidas e o progresso dos trabalhos, estima que a publicação dos resultados do primeiro semestre de 2022 seja concretizada até ao dia 11 de dezembro de 2023".

Além disso, segundo a Reditus, os resultados do ano de 2022 deverão ser publicados "no prazo de até 30 dias após a divulgação dos resultados relativos ao primeiro semestre".

Já no que diz respeito aos resultados do primeiro semestre deste ano, a empresa "prevê proceder à publicação" dentro "dos 60 dias subsequentes à aprovação dos relatórios e contas, individuais e consolidadas, do exercício de 2022".

Em outubro, a Reditus estimava publicar as contas do primeiro semestre do ano passado até ao dia de hoje.