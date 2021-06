Redução de portagens é "justa compensação" para territórios de baixa densidade

"Esta redução é a justa compensação para os territórios de baixa densidade, porque o Governo já tinha beneficiado, com a redução dos passes sociais, as grandes Áreas Metropolitanas", disse hoje Carlos Condesso, líder distrital do PSD da Guarda.

A Comissão Política Distrital do PSD e o deputado eleito pelo Círculo Eleitoral da Guarda, Carlos Peixoto, promoveram hoje uma conferência de imprensa num viaduto da autoestrada A25 (Aveiro/Vilar Formoso), junto da Guarda, onde abordaram a redução do valor das portagens nas antigas Scut em 50%, que vai entrar em vigor na quinta-feira, 01 de julho.

No encontro com os jornalistas, Carlos Condesso lembrou que os deputados do PS eleitos pelo círculo eleitoral da Guarda "viraram as costas ao distrito" quando, na Assembleia da República, "preferiram estar ao lado do partido, abandonando os cidadãos" da região.

O líder distrital do PSD pediu aos cidadãos do distrito que, nas eleições autárquicas, "mostrem um cartão vermelho ao PS" pela atitude demonstrada em relação à redução das portagens.

O deputado Carlos Peixoto referiu que "foi pela mão do PSD" que as portagens foram reduzidas em 50% para os veículos a combustão e em 75% para os elétricos.

"Foi uma luta árdua, de negociações imensas, que perduraram no tempo, que foi completamente arrancada a ferros, porque o Governo e o PS sempre se opuseram a esta redução", lembrou.

Carlos Peixoto referiu que o Governo anunciou, na semana passada, que "não tinha possibilidade de reduzir as portagens em 75% para os carros elétricos", o que, em sua opinião, viola a lei da Assembleia da República, o referendo do próprio primeiro-ministro e a promulgação do Presidente da República.

Adiantou que o PSD fez hoje uma pergunta ao Governo sobre "quais são as dificuldades técnicas" e "quando é que tomará, de facto, a medida de redução de 75% para os carros elétricos".

O social-democrata referiu, ainda, que o Governo "foi obrigado a reduzir as portagens", "pela mão do PSD", após um "combate muito difícil".

O presidente da autarquia da Guarda, o social-democrata Carlos Chaves Monteiro, que também marcou presença na conferência de imprensa, referiu que a redução das portagens nas autoestradas da região representa "muitos milhões de euros" de poupança para os empresários e residentes.

O Governo aprovou, no dia 17 de junho, a redução de 50% nas portagens das antigas Scut a partir de 01 de julho, tal como tinha sido definido pela Assembleia da República aquando da aprovação do Orçamento do Estado para 2021.

A medida institui a redução de 50% do valor das taxas de portagens em cada passagem nos lanços e sublanços das antigas SCUT, nomeadamente as A22-Algarve (Via do Infante), A23 - IP, A23 - Beira Interior, A24 - Interior Norte, A25 - Beiras Litoral e Alta, A28 - Norte Litoral, Concessões do Grande Porto (A41, A42) e da Costa da Prata.