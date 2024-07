O Governo irá igualmente aprovar um mecanismo para compensar a rentenção feita a mais durante os primeiros meses do ano, de forma a que o alívio fiscal incida sobre todos os rendimentos do trabalho e das pensões de 2024.



O esclarecimento é feito três dias depois da promulgação do diploma por parte do presidente da República e depois de o primeiro-ministro ter mantido silêncio sobre o que faria e quando.