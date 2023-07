Reembolsos antecipados de crédito à habitaçao subiram em maio para 0,81% do total

Este aumento aconteceu quer nos reembolsos antecipados totais (0,66% do `stock` do crédito à habitação) quer nos reembolsos antecipados parciais (0,15% do `stock`).

Segundo o regulador e supervisor bancário, em maio prosseguiu a "tendência de aumento das amortizações antecipadas dos empréstimos observada desde setembro de 2022".

No final do ano passado entrou em vigor uma medida de mitigação do impacto da forte subida dos juros que vigora até 31 de dezembro de 2023 e inclui a suspensão do pagamento de comissões aos bancos em caso de amortização antecipada, total ou parcial, do empréstimo da casa.

Além disso, o Orçamento do Estado para 2023 (OE2023) veio também permitir o reembolso antecipado de PPR e PPR/E sem penalizações e limite de valor quando o mesmo se destine a amortizar antecipadamente parte ou a totalidade do empréstimo da casa.