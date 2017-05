Reembolsos antecipados entregam 7,2 mil milhões ao FMI até 2019

Carlos Santos Neves - RTP 17 Mai, 2017, 09:50 / atualizado em 17 Mai, 2017, 09:52 | Economia

Os técnicos que prestam apoio à Assembleia da República citam a última apresentação aos investidores da Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública, antigo IGCP, para referir que, “implicitamente”, as Finanças projetam antecipar o reembolso ao FMI de “6,5 mil milhões em 2018 e pelo menos 700 milhões de euros em 2019”. Valores que perfazem 7,2 mil milhões.

A instituição encabeçada por Christine Lagarde participou no resgate financeiro de Portugal, iniciado em 2011, com 26 mil milhões de euros.



Num primeiro momento previa-se o reembolso, apenas em 2019, de 2,5 mil milhões de euros, a que se seguiriam 4,9 mil milhões em 2020, e 4,3 mil milhões em 2021.



Não há, agora, qualquer previsão de reembolsos antecipados em 2020. Para o ano seguinte está prevista a entrega de dois mil milhões de euros.



Desde o início dos pagamentos antes de se atingir a maturidade do crédito, em 2015, o Fundo foi reembolsado em mais de 14.500 milhões de euros.



A antecipação de pagamentos visa encaixar poupanças para os cofres públicos. Todavia, estas operações carecem de autorização prévia quer por parte do FMI, quer por parte do Mecanismo Europeu de Estabilidade.

Peso da dívida sobre o PIB



Na nota de abril, a UTAO calcula que o rácio da dívida pública sobre o Produto Interno Bruto tenha estabilizado, até março, em 130,4 por cento, em linha com o valor do final do ano passado e a superar a meta estabelecida para o ano corrente pelo Executivo: 127,9 por cento.



Os técnicos escrevem que a dívida pública na ótica de Maastricht, ou seja, aquela que é tida em conta por Bruxelas, “aumentou no primeiro trimestre” para 243,5 mil milhões de euros, acima dos 241,1 mil milhões do final de 2016.



Contudo, relativamente ao PIB, a UTAO estima que a dívida do Estado “se tenha situado entre 130 por cento e 130,7 por cento” no término do primeiro trimestre. O que situa o valor central da estimativa em 130,4 por cento, análogo ao de dezembro de 2016.



“Regista-se uma manutenção face ao valor da dívida pública no final de 2016”, sublinha a entidade, assinalando assim um rácio acima do previsto para este ano pelo Ministério de Mário Centeno: 127,9 por cento do PIB.



No que toca à dívida pública expurgada de depósitos da Administração Pública, a UTAO aponta para um rácio de 121,3 por cento do PIB no final do primeiro trimestre, o que traduz “um acréscimo de 0,2 pontos percentuais face ao final de 2016”.



c/ Lusa