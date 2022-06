Reembolsos do IRS totalizam até agora 2.343 milhões de euros

"No âmbito da campanha de IRS de 2022 relativa aos rendimentos auferidos em 2021, a AT reembolsou cerca de 2.343 milhões de euros até quarta-feira, dia 15 de junho", pode ler-se no comunicado divulgado pelo ministério liderado por Fernando Medina.

De acordo com o ministério, até agora, foram entregues cerca de 4,8 milhões de declarações de IRS pelos contribuintes.

Do total de declarações entregues, 35% foram submetidas através do IRS Automático e 65% foram submetidas de forma manual.

O ministério indica ainda que das declarações entregues foram já liquidadas cerca de 4,3 milhões, das quais mais de 2,3 milhões correspondem a reembolsos aos contribuintes.

Foram também emitidas cerca de 756 mil notas de cobrança, num total de cerca de mil milhões de euros, sendo as restantes nulas (não havendo lugar a reembolso ou nota de cobrança).

Os contribuintes podem entregar a declaração de rendimentos até 30 de junho.

Os contribuintes que pretendam podem recorrer ao atendimento presencial nos Serviços de Finanças, devendo o agendamento ser feito através do Portal das Finanças ou do Centro de Atendimento Telefónico da AT.