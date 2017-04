Reestruturação da dívida criaria "situação mais dura para os portugueses" - PSD

Lusa 20 Abr, 2017, 23:19 | Economia

"A sustentabilidade da dívida pública tem a ver com a nossa capacidade enquanto país de convencer quem nos financia de que somos capazes de a pagar. Isso passa por uma política orçamental responsável e por uma capacidade de crescimento", defendeu a antiga ministra das Finanças.

Maria Luís Albuquerque, que falava esta noite aos jornalistas, em Odivelas, à margem de um debate sobre a dívida pública portuguesa, sublinhou que "a questão da sustentabilidade da dívida pública tem muito mais a ver com a confiança dos mercados do que propriamente com qualquer valor absoluto".

"Nós conhecemos países com um nível de dúvida pública muito elevado em que a questão da sustentabilidade não se coloca e outros com níveis de dívida pública mais baixos que perdem acesso a mercados", atestou.

Quando questionada pelos jornalistas sobre as reuniões existentes entre o Governo e Bloco de Esquerda para discutir a reestruturação da dívida, a vice-presidente do PSD ressalvou que os sociais-democratas "não estão disponíveis para dialogar sobre essa matéria".

"O Governo tem tentado jogar nos dois tabuleiros e não dizer sim, nem não, nem que antes pelo contrário. Cabe ao Governo dizer o que tenciona fazer face à pressão dos seus parceiros", afirmou, sublinhando que o caminho dos sociais-democratas "é o das finanças públicas sustentáveis e o da continuação das reformas estruturais".

Na segunda-feira, a líder do Bloco de Esquerda (BE), Catarina Martins, falou da existência de vários grupos de trabalho que existem entre o BE, o PS e o Governo, nomeadamente a nível de habitação e da dívida pública.

Na ocasião, Catariana Martins afirmou que o BE "continua a dizer que é preciso olhar de frente e resolver o problema da dívida pública e que isso exige uma reestruturação".