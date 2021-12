Reestruturação da TAP. CEO diz que "o Porto nunca será segundo HUB"

Com o novo plano de negócios, a empresa terá de escolher rotas rentáveis e a estratégia da TAP passará, em primeiro lugar, pelo aeroporto de Lisboa.



Ainda assim, Christine Ourmières-Widener garante que não vão ser descuidadas novas oportunidades que possam surgir no segundo maior aeroporto do país.



O novo ano para a TAP vai começar com a negociação dos novos contratos colectivos de trabalho, em conjunto com os sindicatos.



Para já, a prioridade é concluir o processo orçamental e pôr em prática o plano de negócios.