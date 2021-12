Reestruturação da TAP. Primeiro-ministro considera que há confiança na companhia aérea

O primeiro-ministro considera que a aprovação do plano de reestruturação da TAP atesta a confiança no futuro da transportadora aérea. O Sindicato do Pessoal de Voo da Aviação Civil fala numa vitória dos trabalhadores, mas também do Governo.