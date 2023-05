Reforço do orçamento para universidades e politécnicos está garantido, garante ministra

As instituições de ensino superior pediram um aumento de 60 milhões, a ministra não se compromete com este valor, mas Elvira Fortunato diz que o reforço está garantido.Sobre outro tema, a ministra da Ciência garante que estão ultrapassados alguns dos problemas sobre a legislação do espaço que estavam a impedir a concretização de um porto espacial de lançamento de microssatélites nos Açores.Elvira Fortunato diz que no próximo mês haverá já notícias muito positivas para Portugal na área do espaço que é uma oportunidade única para o país.