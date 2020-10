Regadio com 750 ME do PNI para revitalização e aumento da área

Lisboa, 22 out 2020 (Lusa) -- O Programa Nacional de Investimentos (PNI) 2030 prevê a aplicação de 750 milhões de euros no regadio para aumentar a área regada e revitalizar as infraestruturas existente, anunciou hoje a ministra da Agricultura.