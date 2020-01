Região da Bairrada reclama centro de investigação de espumantes

"A criação de um centro de investigação para trabalhar a produção de espumantes nesta região, que é responsável por cerca de 50% da produção nacional, é um projeto muito interessante que vem ao encontro da estratégia do Governo para o território", disse a ministra, à margem da sessão do 40.º aniversário da Região Demarcada da Bairrada.

Maria do Céu Albuquerque explicitou que a estratégia do Governo para o setor passa por "ter um conjunto de centros de investigação, de estações, revitalizando, dando vida a equipamentos que existem por parte do Ministério da Agricultura, numa parceria com os atores do território: câmaras municipais, comunidades intermunicipais, representantes regionais".

No caso da Bairrada, a governante destacou o papel da Comissão Vitivinícola, mas acrescentou a necessidade de envolver no projeto "instituições de ciência e tecnologia, nomeadamente laboratórios colaborativos", criando com isso condições para "promover a agricultura e os seus produtos, aumentando a sua quota na economia nacional".

Maria do Céu Albuquerque não quis avançar uma data para o arranque do projeto, lembrando que "a agenda de projetos do Ministério da Agricultura vai entrar em discussão pública, para convocar e congregar para este desafio todos aqueles que, em cada um dos territórios, tanto têm feito para preservar a tradição".

A ministra remeteu também para mais tarde novidades sobre medidas para fazer face à situação de seca que ainda afeta o sul do país, em especial o Alentejo.

"O assunto está também na nossa agenda, que está alicerçada num trabalho que tem vindo a ser feito para promover um regadio cada vez mais eficiente, adaptando as próprias culturas", disse a ministra, acrescentando que é preciso apostar na inovação, pensando em formas alternativas de captação e retenção de água.

Maria do Céu Albuquerque garantiu que "o Governo está atento, está preocupado e quer encontrar soluções" que sirvam as pessoas.

"A forma como o vamos fazer será apresentada em breve", prometeu.

A criação de um centro de investigação de espumantes é uma reivindicação antiga da CVB e do seu presidente, que justificam a medida com a necessidade de tirar partido do crescimento do mercado mundial de espumantes, que vale quase cinco mil milhões de euros.

No caso português, seria também uma medida destinada a revitalizar as instalações da CVB, que funcionam em Anadia. A Região Demarcada da Bairrada, lembra Pedro Soares, é responsável por mais de metade da produção nacional de espumantes, encaminhando uma parte cada vez maior para exportação.

No ano de 2019, a Região produziu mais de 21 milhões de litros de vinhos, espumantes e tranquilos. Houve uma quebra de 15 por cento na produção de brancos e de cinco por cento na produção de tintos.

"A baixa de produção foi compensada pela qualidade. 2019 foi um ano de bons vinhos", assegura Pedro Soares.

A Bairrada tem atualmente cerca de 2.400 produtores de vinhos tintos, brancos e rosados, que exploram 6.400 hectares de vinha.

Pedro Soares garantiu que o número de pessoas ligadas à cultura do vinho e da vinha na região é "substancialmente" maior, dando como exemplo a Cooperativa de Cantanhede, que tem à volta de mil associados.