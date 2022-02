Região de Coimbra contesta critérios sobre transferência de competências na ação social e saúde

"Delegar competências é entregar aos municípios a capacidade de decisão e os meios para intervirem diretamente no território para que, seja pela proximidade às pessoas ou pelo conhecimento profundo do que é urgente, possam fazer mais e melhor", disse, citado na nota de imprensa, o presidente da Região de Coimbra, Emílio Torrão.

Esta resolução foi tomada durante a reunião do Conselho Intermunicipal da Região, hoje, em Penacova.

"Têm de garantir que os critérios são definidos de igual forma para todos os concelhos. De outra forma, não faz sentido", sublinhou a organização.

Na mesma reunião ficou decidido que os municípios de Arganil, Cantanhede, Coimbra, Condeixa-a-Nova, Figueira da Foz, Góis, Lousã, Mealhada, Mira, Montemor-o-Velho, Mortágua, Oliveira do Hospital, Pampilhosa da Serra, Penacova, Penela, Soure e Vila Nova de Poiares não vão assinar o auto de transferência da delegação de competências na área da saúde.

Os municípios não vão assinar enquanto "não obtiverem esclarecimentos acerca desta transferência, nomeadamente no que se refere à discrepância de valores alocada a cada município", concluiu a Região de Coimbra.

Integram a CIM Região de Coimbra os municípios de Arganil, Cantanhede, Coimbra, Condeixa-a-Nova, Figueira da Foz, Góis, Lousã, Mira, Miranda do Corvo, Montemor-o-Velho, Oliveira do Hospital, Pampilhosa da Serra, Penacova, Penela, Soure, Tábua e Vila Nova de Poiares, do distrito de Coimbra, e Mealhada e Mortágua, dos distritos de Aveiro e de Viseu, respetivamente.