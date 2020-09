Região de Coimbra diz que autarcas convergem na defesa de aeroporto regional

"Não há qualquer divergência entre a CIM de Leiria e a CIM de Coimbra, antes pelo contrário", adiantou o autarca do PS em declarações à agência Lusa.

José Carlos Alexandrino, que é também presidente da Câmara de Oliveira do Hospital, no interior do distrito de Coimbra, reagia a uma entrevista da ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, ao programa "Conversa Capital", da Antena 1 e do Jornal de Negócios, no domingo, na qual afirmou que não conhece "nenhum estudo" que demonstre a necessidade daquela infraestrutura aeroportuária nem a sua eventual implantação, na região Centro.

"O que nós queremos é um aeroporto de características regionais", sublinhou.

José Carlos Alexandrino disse que a região dispõe de "dois estudos que provam isso", um dos quais, encomendado pela Câmara de Coimbra, recomenda que essa infraestrutura seja construída a meio caminho entre esta cidade e Leiria, na zona dos municípios de Pombal e Soure.

No caso de o projeto vir a avançar, "essa devia ser a prioridade", de acordo com o estudo apoiado pela CIM da Região de Coimbra.

"Já antes apresentámos ao Governo essa alternativa aos aeroportos e Lisboa e Porto. Mas [nas duas CIM] estamos até bem unidos nesse desígnio, os nossos territórios não têm fronteiras", referiu.

Por sua vez, o presidente da Câmara de Leiria, o socialista Gonçalo Lopes, disse hoje que a autarquia está disponível para enviar ao Governo um estudo sobre a viabilidade da abertura da Base Aérea 5, em Monte Real, à aviação civil.

A localização do aeroporto regional em Monte Real "é baseada num estudo", encomendado pelas Câmaras de Leiria e Marinha Grande, "que sustenta esta opção, dada a proximidade de Fátima, o único polo da região com capacidade para gerar um fluxo de turistas suficiente para viabilizar a construção de um aeroporto na região".

