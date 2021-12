Região de Coimbra investe meio milhão de euros no combate à vespa velutina

"A CIM Região de Coimbra submeteu este ano uma candidatura ao POSEUR, que visa o controlo e prevenção da vespa velutina na região. Esta candidatura foi aprovada em outubro de 2021, com um investimento total de cerca de meio milhão de euros", informou o vice-presidente da Região de Coimbra Raul Almeida.

Durante a conferência de imprensa de apresentação do projeto "Deteção e Combate à Vespa Velutina", que decorreu durante a tarde de hoje na sede da Região de Coimbra, Raul Almeida explicou que esta candidatura visa cumprir diferentes objetivos, entre os quais a elaboração de uma estratégia conjunta para os 19 municípios, bem como a sua capacitação em termos de equipamentos e instalação de uma rede de armadilhas.

"Permitirá capturas de vespas fundadoras, com o objetivo de reduzir, ano após ano, a formação de novos ninhos. Esta candidatura terá necessariamente de ir ao encontro dos interesses dos municípios, mas também de outros `stakeholders` do território, que veem a sua atividade prejudicada pela presença desta espécie invasora no território", acrescentou.

O vice-presidente da Região de Coimbra sublinhou que, apesar de ter sido assinado hoje o contrato com a Universidade de Coimbra, que será a entidade que prestará apoio técnico e científico à implementação do projeto, este trabalhou teve início há mais de dois anos.

"No ano de 2019 constituímos um grupo de trabalho para a elaboração de uma estratégia intermunicipal de controlo da vespa velutina, por considerarmos que os limites administrativos não podem representar barreiras à implementação de estratégias conjuntas, trabalho esse que serviu de base a esta candidatura e que acreditamos que irá ser melhorado com a Universidade de Coimbra, municípios e demais entidades", sustentou.

De acordo com Raul Almeida, a dimensão do problema tem uma expressão tão elevada que só este ano, que ainda se encontra a decorrer, foram destruídos pelos Serviços Municipais de Proteção Civil cerca de 3.500 ninhos de vespa velutina em toda a região.

Já o secretário executivo da Região de Coimbra, Jorge Brito, apontou que este projeto prevê também promover ações de divulgação e promoção da sensibilização pública para esta problemática, desencadear o desenvolvimento e o teste a novas técnicas e métodos de controlo e prevenção da vespa velutina e contribuir para o aumento do conhecimento disponível.

Para além de implementar uma estratégia coordenada de controlo, combate e monitorização, este projeto "contempla a aquisição de 19 `kit` de equipamentos e controlo e de equipamentos de proteção individual, a aquisição e instalação de 120 mil armadilhas seletivas e a aquisição de Biocida Inseticida".