Região de Coimbra quadruplicou em quatro anos trabalhadores em empresas `gazela`

Numa nota enviada à agência Lusa, a CCDR Centro frisou que as 17 empresas existentes no seu território "têm um elevado potencial para gerar novos de postos de trabalho, tendo quadruplicado as pessoas ao serviço entre 2017 e 2020, passando de 317 trabalhadores para 1.299 trabalhadores".

"A CIM Região de Coimbra é, assim, a que apresenta o maior número de postos de trabalho em empresas Gazela", definição dada às empresas jovens, que, num curto espaço de tempo, apresentam um crescimento acelerado no emprego e no volume de negócios.

De acordo com o comunicado, as 17 empresas Gazela existentes em 11 dos 19 municípios da CIM/RC empregavam, em média, "cerca de 76 trabalhadores cada, em 2020", sendo que a Região de Coimbra, no total da Região Centro, era a comunidade intermunicipal que registava "o valor médio de postos de trabalho por empresa mais elevado".

"O volume de negócios destas empresas cresceu cerca de nove vezes entre 2017 e 2020, pois faturaram 8,6 milhões de euros em 2017 e 79,5 milhões de euros em 2020", adiantou a fonte, especificando que 12 das 17 empresas são de pequena dimensão, quatro são microempresas e apenas uma é de grande dimensão.

"Seis das empresas (35%) estão ligadas à indústria transformadora, cinco são empresas no setor da construção (29%), duas em atividades de informação e comunicação (12%) e as restantes estão repartidas pelas atividades de consultoria, científicas e técnicas, pelo comércio, pela indústria extrativa e pelos transportes e armazenagem, com uma empresa em cada", acrescentou.

Em relação à distribuição geográfica, seis empresas estão localizadas no concelho de Coimbra, duas em Cantanhede e uma em Condeixa-a-Nova, Figueira da Foz, Mealhada, Montemor-o-Velho, Mortágua, Oliveira do Hospital, Pampilhosa da Serra, Penacova e Soure.

Segundo os dados da CCDRC divulgados, a região Centro possui 91 empresas Gazela, que empregam 3.875 pessoas e geraram, em 2020, um volume de negócios de 914 milhões de euros e 571 milhões de euros de exportações.

A comunidade intermunicipal com maior número de empresas Gazela na região Centro é a da Região de Aveiro, seguida da Região de Coimbra.