Região de Coimbra tem orçamento de 16,3 ME para 2021

A proposta de orçamento e grandes opções do plano da CIM da Região de Coimbra para o próximo ano foi aprovada por maioria pela Assembleia Intermunicipal, em reunião realizada na segunda-feira.

"O valor total previsto no documento é de 16.298.820 euros, o que corresponde a um aumento superior a quatro milhões de euros face ao orçamento do ano transato", afirma em comunicado o organismo liderado pelo presidente da Câmara de Oliveira do Hospital, José Carlos Alexandrino.

Em 2021, segundo a nota, "serão desenvolvidas uma série de ações destinadas a pensar as políticas e interagir com o território, reforçando o posicionamento da Região de Coimbra" a nível nacional e internacional.

Na nota, a CIM, com sede em Coimbra, destaca o "concurso público de publicitação internacional de mobilidade e transportes", bem como "a posição que a Região de Coimbra [constituída por 19 municípios] vai assumir enquanto Região Europeia da Gastronomia", em 2021.

Por outro lado, "vai continuar a apostar e defender os projetos ligados aos transportes, educação, saúde, património natural e construído, cultura, turismo, proteção civil e inclusão social, enquanto investimentos de âmbito intermunicipal, fomentando parcerias entre agentes regionais e indo ao encontro das políticas públicas".

A CIM da Região de Coimbra, cuja população ronda os 400 mil habitantes, é constituída pelos municípios de Arganil, Cantanhede, Coimbra, Condeixa-a-Nova, Figueira da Foz, Góis, Lousã, Mira, Miranda do Corvo, Montemor-o-Velho, Oliveira do Hospital, Pampilhosa da Serra, Penacova, Penela, Soure, Tábua e Vila Nova de Poiares, todos no distrito de Coimbra, além de Mortágua, distrito de Viseu, e Mealhada, distrito de Aveiro.