Região de Leiria com resultados positivos de 1,2 milhões de euros em 2022

Numa nota de imprensa, a CIMRL divulgou que fechou o ano de 2022 "com um resultado líquido positivo superior a 1,2 milhões de euros, de acordo com o relatório de gestão" hoje aprovado por unanimidade pelo Conselho Intermunicipal, onde têm assento os presidentes dos 10 municípios que integram esta entidade.

"Os documentos sujeitos à votação mostraram a existência de um resultado líquido positivo de 1.221.486,11 euros, o que contrasta com o resultado líquido negativo de 154 mil euros verificados no final de 2021", explicou.

Ainda de acordo com os documentos de prestação de contas, o resultado positivo é resultante de "proveitos relativos a financiamentos e novos projetos aprovados em 2022", e, por outro lado, na componente ambiental, registaram-se "proveitos relativos à despesa efetuada em anos anteriores".

Segundo a CIMRL, a prestação de contas aponta para um significativo crescimento da "execução do Plano Plurianual de Investimentos", na ordem dos 94%, "um valor de referência face aos últimos anos e representativo da dinâmica da atividade" desta entidade.

"Os proveitos registados ascendem a cerca de 6,1 milhões de euros, representando um acréscimo de 41,60% relativamente a 2021. Relativamente aos custos operacionais, houve um acréscimo de 11,88%, tendo a sua execução total sido de 4.550.924,39 euros", adiantou.

A CIMRL acrescentou que o resultado líquido do exercício de vai ser, "integralmente, utilizado para reforço dos investimentos no ano de 2023, nas áreas da mobilidade e do serviço público de transporte de passageiros, bem assim no reforço do programa intermunicipal de recolha seletiva de biorresíduos".

"Destaque para o projeto de criação de um `shuttle` para reduzir a circulação na Estrada Nacional 242, ligando os parques periféricos gratuitos em Leiria (Estádio Municipal) e Marinha Grande, contribuindo para a redução de emissões e tráfego através da utilização de autocarros a hidrogénio com produção e carregamento no concelho de Leiria", referiu.

Citado na nota de imprensa, o presidente da CIMRL, Gonçalo Lopes, também presidente da Câmara de Leiria, considerou que as contas e o relatório de gestão demonstram "uma boa situação financeira".

Integram a Comunidade Intermunicipal da Região de Leiria os municípios de Alvaiázere, Ansião, Batalha, Castanheira de Pera, Figueiró dos Vinhos, Leiria, Marinha Grande, Pedrógão Grande, Pombal e Porto de Mós.

As contas vão ser ainda apreciadas pelos membros da Assembleia Intermunicipal, órgão composto por elementos pertencentes às assembleias municipais daqueles concelhos, no dia 26, em Leiria.

Em março, a CIMRL anunciou o lançamento do `metrobus`, este ano, para ligar as cidades de Leiria e Marinha Grande, projeto com uma estimativa inicial de investimento de 2,5 milhões de euros.