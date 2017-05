Região de Leiria desconhece razão para não adjudicação da estação suinícola do Lis

Lusa 02 Mai, 2017, 17:38 | Economia

"A direção da Recilis tinha sido mandatada para avançar com a adjudicação, na última reunião da Comissão de Acompanhamento do Protocolo de Colaboração, pelo que peço para que indique quais foram as razões que levaram à não adjudicação", salientou Raul Castro à agência Lusa.

O também presidente da Câmara de Leiria reforçou a tomada de posição tomada pela CIMRL, há cerca de uma semana, quando a "preocupação" pela não adjudicação da construção da ETES era já evidente.

Nessa nota, a Assembleia da Comunidade Intermunicipal da Região de Leiria exigia rapidez na construção da ETES e apelava ainda à sociedade Valoragudo, detida a 100% pela Recilis - Tratamento Valorização de Efluentes, para que procedesse à "adjudicação da empreitada, como forma de dar início ao projeto e assim garantir as verbas do PRODER".

A Comunidade Intermunicipal salientou que "em causa estão 9,16 milhões de euros de uma candidatura ao programa PRODER para este projeto, que poderão ser devolvidos pelo Estado Português caso a construção da ETES não seja iniciada até final do mês de abril".

A CIMRL anunciou ainda que perante a "evidente indecisão dos responsáveis da Recilis em assumir a execução de um projeto de inquestionável e urgente interesse público", e "em nome precisamente da defesa do ambiente e da saúde pública", irá promover reuniões "com caráter de urgência" junto do ministro do Ambiente e do ministro da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Regional, no "sentido de avaliar alternativas futuras ao financiamento do projeto".

"Conscientes que a construção da ETES do Lis é um projeto essencial ao plano de despoluição da bacia hidrográfica do Lis, bem como de regularização do setor pecuário e que envolve mais diretamente os municípios de Porto de Mós, Batalha, Leiria, Marinha Grande e Pombal", os responsáveis lembram que é "imperioso" que a execução da construção da ETES se inicie até ao final de abril.

A construção da ETES é uma obra que se encontra anunciada há mais de 15 anos, tendo o Estado concessionado esse projeto à sociedade Recilis, que "desde 2003, por esta ou aquela razão, continua sem avançar visivelmente na resolução do problema".

Segundo outra nota de imprensa da CIMRL, o projeto de "Conceção, Construção e Exploração da Estação de Tratamento de Efluentes Suinícolas na Região do Lis" foi objeto de concurso público, publicado em Diário da República de 04 de agosto de 2015, tendo resultado do mesmo uma proposta no valor global de 14,9 milhões de euros.

"No plano do projeto, previa-se que o período de investimento se iniciasse em 01 de julho de 2016, estendendo-se até 30 de junho de 2018, ou seja, dois anos para a construção da ETES."