Região de Leiria lança concurso de 25 ME para concessionar transporte de passageiros

Com a concessão, o objetivo da CIMRL "é assegurar um sistema de transportes públicos adequado às necessidades de transporte das populações, incluindo o serviço de transporte público regular de passageiros de âmbito municipal, intermunicipal e inter-regional, serviço de transporte público urbano e alguns serviços de transporte especializados, para além da importante componente do apoio ao serviço de transportes escolares", divulgou hoje a Comunidade Intermunicipal.

Numa nota de imprensa, a CIMRL adiantou que "prevê um incremento do investimento municipal na melhoria e modernização da rede de transportes, no valor de 1,2 milhões de euros, a repartir pelos municípios, em função da dimensão da rede prevista para cada um dos territórios no âmbito da concessão".

À agência Lusa, o 1.º secretário da CIMRL, Paulo Batista Santos, disse que o valor base do concurso "corresponde à receita potencial da operação em quatro anos".

"Além dessa receita potencial, os municípios estão disponíveis para investir 1,2 milhões de euros nesse período, para compensar a manutenção das tarifas, reforçar a sustentabilidade do material circulante, e aumentar a rede e conforto da rede", afirmou Paulo Batista Santos.

Entre as principais exigências no processo de concurso internacional estão "fortes preocupações ambientais com o material circulante relativamente às emissões poluentes", assim como "o conforto dos passageiros e a melhoria do serviço".

A semana passada, a Autoridade da Mobilidade e dos Transportes deu parecer favorável ao concurso, seguindo-se "o envio das peças finais para a obtenção do visto prévio do Tribunal de Contas, e posterior publicação do anúncio do concurso no Jornal Oficial da União Europeia e Diário da República".

A Comunidade Intermunicipal referiu que esta rede vai ser "complementada por serviços flexíveis, de transporte a pedido, que entrarão em operação no território e que não são abrangidos no processo de concessão".

A CIMRL especificou que "vai implementar um novo serviço de transporte flexível a pedido, em parceria com o serviço de táxis, a iniciar até ao final do ano, em regime de projeto-piloto, e com o principal objetivo de alargar e reforçar a oferta de transporte público de passageiros, garantindo, numa primeira fase, a cobertura adequada em zonas de menor densidade demográfica, conferindo uma nova mobilidade a populações que residam em áreas que não dispõem de um serviço regular de transporte público de passageiros".

"Este novo serviço irá funcionar de segunda a sexta-feira, mediante uma chamada gratuita para efetuar a reserva (através de um número gratuito). Até às 15:00 do dia útil anterior à viagem, a pessoa em questão pode ter o serviço do transporte flexível, de forma simples e com baixo custo, uma vez que o serviço de transporte será cofinanciado em 50%" pela CIMRL, acrescentou.

Para a CIMRL, "este é um projeto decisivo para o futuro da mobilidade, do ambiente e da coesão na região", que espera "contar com o interesse dos diferentes operadores privados, condição indispensável para, em parceria", se poder servir melhor as populações.

Integram a Comunidade Intermunicipal da Região de Leiria os municípios de Alvaiázere, Ansião, Batalha, Castanheira de Pera, Figueiró dos Vinhos, Leiria, Marinha Grande, Pedrógão Grande, Pombal e Porto de Mós.