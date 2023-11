Região de Leiria pede soluções que garantam projetos estruturantes para o território

"A CIMRL acompanha com natural preocupação esta situação. A instabilidade política nunca é favorável ao desenvolvimento económico do nosso país, acontecendo num contexto social e económico particularmente difícil, a nível interno e externo", afirmou Gonçalo Lopes, numa resposta escrita enviada à agência Lusa.

Gonçalo Lopes (PS) considerou ser "essencial encontrar soluções que garantam que a concretização de investimentos decisivos para o futuro do país, nomeadamente no âmbito dos Fundos do PRR [Plano de Recuperação e Resiliência] e das agendas mobilizadoras, e de projetos estruturantes para a região, como a Alta Velocidade, não seja prejudicada, sob pena de travar o nosso potencial de desenvolvimento e de contributo para a criação de riqueza nacional".

"Na CIMRL, continuaremos fortemente empenhados em concretizar os projetos que temos em curso, no sentido de construir um território cada vez mais próspero e coeso", assegurou o também presidente da Câmara de Leiria.

O primeiro-ministro, António Costa, pediu na terça-feira a sua demissão ao Presidente da República, que a aceitou, após o Ministério Público revelar que é alvo de investigação autónoma do Supremo Tribunal de Justiça sobre projetos de lítio e hidrogénio.

O Presidente convocou para hoje os partidos para uma ronda de audiências no Palácio de Belém, em Lisboa, e vai reunir o Conselho de Estado na quinta-feira.

Numa declaração no Palácio de São Bento, António Costa recusou a prática "de qualquer ato ilícito ou censurável" e manifestou total disponibilidade para colaborar com a justiça "em tudo o que entenda necessário".

A CIMRL integra os Municípios de Alvaiázere, Ansião, Batalha, Castanheira de Pera, Figueiró dos Vinhos, Leiria, Marinha Grande, Pedrógão Grande, Pombal e Porto de Mós.