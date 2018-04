Partilhar o artigo Registados problemas no acesso à Autoridade Tributária pela internet na entrega de declarações de IRS Imprimir o artigo Registados problemas no acesso à Autoridade Tributária pela internet na entrega de declarações de IRS Enviar por email o artigo Registados problemas no acesso à Autoridade Tributária pela internet na entrega de declarações de IRS Aumentar a fonte do artigo Registados problemas no acesso à Autoridade Tributária pela internet na entrega de declarações de IRS Diminuir a fonte do artigo Registados problemas no acesso à Autoridade Tributária pela internet na entrega de declarações de IRS Ouvir o artigo Registados problemas no acesso à Autoridade Tributária pela internet na entrega de declarações de IRS