Registos no domínio de internet .pt aumentam em março

"O .PT, responsável pela gestão do domínio de topo português, o .pt, apresenta, no mês de março, um aumento do número de registos diretos em .pt. No total, foram contabilizados 7.133 novos registos, mais 1.340 do que no mesmo período do ano passado", pode ler-se no comunicado enviado à Lusa.

A entidade que gere o domínio de internet nacional releva ainda que desde a declaração do estado de emergência, devido à pandemia de covid-19, que levou ao fecho de vários estabelecimentos comerciais ou ao teletrabalho, houve 2.431 novos registos, mais 250 do que no mesmo período de 2019.

"Das novas presenças na internet em .pt, mais de 50% são empresas e serviços do setor da restauração, serviços domésticos, ginásios e projetos de solidariedade social", pode ler-se no comunicado.

De acordo com a presidente do Conselho Diretivo do domínio .pt, Luísa Ribeiro Lopes, "hoje, as empresas encontram no digital um dos poucos canais para se aproximarem dos seus consumidores, por isso, procuram estar presentes na internet".

"Neste momento, é muito importante combater a exclusão digital, em especial, dos mais velhos e dos que estão mais isolados", refere ainda a presidente do .pt, que, no total, conta já com 1.244.368 domínios registados.

