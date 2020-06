Regras para distribuição da vacina definidas nas próximas semanas - África CDC

"Identificar uma vacina é crítico para diminuir os contágios e fazer voltar a sociedade e a economia ao normal e para o desenvolvimento de África", disse o diretor do África CDC no encerramento do seminário de dois dias sobre `Liderança de África no Desenvolvimento e Acesso a uma Vacina da Covid-19`.

"Nas próximas semanas vamos definir as regras e os procedimentos para a distribuição da vacina contra a covid-19", disse John Nkengasong.

No comunicado lido no final do encontro, o África CDC reconhece as dificuldades na distribuição da vacina quando ela estiver disponível, mas apela "aos parceiros, aos Estados-membros e aos doadores para garantirem o fornecimento a todos os países africanos".

Para a União Africana, a distribuição tem de ser "igualitária e rápida não só em todos os países africanos, mas também dentro de cada país, e deve ser disponibilizada a todos, independentemente da classe socioeconómica, do género e das condições de cada um" dos africanos.

"Decidimos que vamos ganhar, mas não conseguimos ganhar sozinho, precisamos de todos os parceiros, Estados-membros e peritos", conclui-se no comunicado final lido no fim da reunião.

O número de mortos em África devido à covid-19 subiu para 8.856, mais 238 nas últimas 24 horas, em cerca de 336 mil casos, segundo os dados mais recentes sobre a pandemia no continente.

De acordo com o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana (África CDC), o número de infetados é de 336.019, mais 11.323 casos nas últimas 24 horas.

O número de recuperados é de 160.833, mais 6.663.

O primeiro caso de covid-19 em África surgiu no Egito em 14 de fevereiro, e a Nigéria foi o primeiro país da África subsaariana a registar casos de infeção, em 28 de fevereiro.

A pandemia de covid-19 já provocou quase 479 mil mortos e infetou mais de 9,3 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.