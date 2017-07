Regresso da Grécia aos mercados foi um sucesso absoluto

RTP 25 Jul, 2017, 16:56 | Economia

A taxa de contração foi de 4,625 por cento, mais baixa do que 4,95 por cento, emitida em abril de 2014 pelo antigo governo de coligação.



O Governo diz que o regresso da Grécia ao mercado de dívida "foi um sucesso absoluto". Já o ministro das Finanças, Euclides Tsakalotos, preferiu um tom mais moderado e descreveu a operação como "satisfatória”, sendo uma prova “confiança” na economia grega.

Sair do programa de resgate

Atenas aproveitou assim as baixas taxas de juro de longo prazo para testar o mercado. O país pretende conseguir fontes de financiamento que o permitam sair do programa de resgate, que envolveu medidas de austeridade aplicadas por todos os partidos.



A Comissão Europeia recomendou a saída da Grécia do Procedimento por Défice Excessivo. O país pediu ajuda financeira em 2010 e o programa de resgate chega ao fim em agosto de 2018.



A procura nesta operação, que combinou a emissão de novos títulos e uma troca de outros emitidos em 2014, atingiu no total 6,5 mil milhões de euros, indicou à agência France Presse, Frédéric Gabizon, do banco HSBC.



A Grécia foi o primeiro país da zona euro a receber assistência financeira internacional devido à crise e o único que conta três planos de resgate, os dois primeiros aprovados em 2010 e 2012 e um terceiro acordado em 2015.

Os serviços que a Grécia contratou

Para esta emissão de dívida a cinco anos, com data de vencimento em 2022, a Grécia contratou os serviços do Goldman Sachs, Citi, Deutsche Bank, HSBC, BNP Paribas e o Bank of America-Merrill Lynch.



O comissário europeu de Assuntos Económicos e Financeiros, Pierre Moscovici, mostrou-se esta terça-feira confiante na saída da Grécia do resgate no próximo ano.



"O objetivo da minha visita foi programar conjuntamente os próximos passos. O foco deve estar na aplicação das reformas. Não é suficiente adotar uma reforma, é preciso aplicá-la", explicou Moscovici, citado pela agência France Presse.



E acrescentou: "Seria um erro se a Grécia parasse o processo das reformas", e referiu que está contente por ter recebido "garantias de que isto não irá acontecer”.